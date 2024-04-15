البنتاجون: إيران لم تقدم لأمريكا أي تفاصيل بشأن هجومها على إسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، إن إيران لم تقدم لأمريكا أي تفاصيل بشأن توقيت أو أهداف هجومها على إسرائيل، لافتًا إلى أن أمريكا لا تسعى للصراع مع إيران.

على صعيد أخر، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن فشل الاستخبارات الإسرائيلية في تقديراتها حول اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، في العاصمة السورية، دمشق، ما دفع بالمنطقة إلى شفير حرب.

وبحسب الصحيفة، قدّمت شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديرات للمستوى السياسي وصفتها بالخاطئة، مفادها أن إيران "لن تخرج عن طورها" ولن ترد بصورة مباشرة على الاغتيال وليس من أرضها.

وتوقعت شعبة الاستخبارات العسكرية أن يكون الرد الإيراني شديدًا لكن عبر وكلاء، لكن دون تدخّل إيراني مباشر.

وزعمت الصحيفة أن الموساد لم يكن يعرف أن عملية الاغتيال ستنفذ "بمحاذاة" السفارة الإيرانية في دمشق، "بهذه الطريقة العلنية والمهينة"، بتعبير الصحيفة.

يذكر أن إسرائيل لا تعترف بأن قصفها استهدف السفارة الإيرانية، وتزعم أنه استهدف مبنى مجاورًا لها.