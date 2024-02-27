تفاصيل إطلاق مزايدة عالمية لتطوير المطارات المصرية بالشراكة مع المستثمرين

أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، عن أن مصر ستطرح قريبًا مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطاراتها، بهدف تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات.

وقال الخبير الاقتصادي، يسري الشرقاوي، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن هذه الخطوة تتماشى مع الممارسات العالمية، حيث توجد شركات شبه حكومية تدير مطارات في دول مختلفة.

وأضاف الشرقاوي، أن المزايدة ستكون على أساس شراكة استثمارية، تهدف إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، مشيرًا إلى أن السيادة المصرية على مطاراتها لن تتأثر بدخول المستثمرين.

ونوه الشرقاوي، بأن هناك أمثلة على استثمارات أجنبية في مطارات عالمية، مثل الاستثمار السعودي في مطار هيثرو البريطاني، الذي شهد تطويرًا وتوسعةً مؤخرًا، موضحًا أن مصر تتوقع زيادة العائد من مطاراتها بعد تطويرها، وأنها تمتلك كفاءة عالية في التفاوض مع الشركاء الاستثماريين.