السعودية تعلن جاهزية مطاراتها لاستقبال المعتمرين فى شهر رمضان

أعلنت "مطارات القابضة" السعودية عن جاهزية مطارات المملكة الدولية والداخلية التابعة لها؛ لاستقبال المعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المعتمرين القادمين خلال هذا الشهر المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن "مطارات القابضة" تسعى من خلال مركز القيادة والتحكم جميع عمليات المطارات لرفع الجاهزية التشغيلية، والإعلامية، والرقابة المستمرة على العمليات، والتنبؤ بالأزمات الاتصالية، ومراقبة المخاطر والتعامل معها، ورفع الأداء التشغيلى؛ لتحسين تجربة السفر عبر مطارات المملكة.

تسهيل إجراءات القدوم

وأضافت أن "مطارات القابضة" تعمل على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم، وتقليص زمن إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر مطارات المملكة، وتسخير التجهيزات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، والإشراف على تطبيق الخطة التشغيلية المعتمدة، والمتضمنة اتخاذ الاستعدادات اللازمة وتجهيز الصالات، والمواقع، والمرافق؛ لاستقبال المعتمرين، وإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطارات السعودية.

وسعيًا لتوفير الراحة والسلاسة فى العمليات التشغيلية، أطلقت "مطارات" فى الربع الأول من العام الجارى 2024م، خدمة "مسافر بلا حقيبة"، حيث تتيح الخدمة للمسافر والمعتمر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته بــ24 ساعة.

يُذكر أن "مطارات القابضة" تُشرف على تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التى تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذى تشهده المملكة حاليًا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030.