منخفض الهدير وتداعياته.. مطار دبي يكافح لاستئناف الرحلات الجوية

شهد مطار دبي الدولي، حالة من الفوضى منذ صباح اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى اضطرار الطائرات إلى السير على مدارجها التي غمرتها المياه.

وبينما أعيد فتح تسجيل الوصول لشركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، المشغلين الرئيسيين للمطار، حذر المطار من أن المبنى رقم 3 يشهد أعدادًا كبيرة من المسافرين حيث تحاول شركات الطيران التعامل مع العمل المتراكم بسبب الإلغاءات والتأخير.

مغادرة رحلتهم

وقالت في بيان على موقعها : “يوجد حاليًا عدد كبير من الضيوف في منطقة تسجيل الوصول في المبنى رقم 3”، ويجب على الركاب القدوم إلى المبنى رقم 3 فقط إذا تلقوا تأكيدًا من شركة الطيران الخاصة بهم بخصوص مغادرة رحلتهم."

وأظهرت مقاطع فيديو للوكالة حشودا كبيرة من الركاب في المطار، الذي تم تصنيفه مؤخرا على أنه ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

اجتياح العواصف في الإمارات

اجتاحت العواصف دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المحيطة بها يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط 250 ملم (حوالي 10 بوصات) من الأمطار في أقل من 24 ساعة في بعض المناطق - وهو أعنف هطول للأمطار تشهده المنطقة منذ 75 عامًا.

وترك مدرج مطار دبي الدولي مغمورا بالمياه، وأظهرت مقاطع الفيديو طائرات كبيرة تشق طريقها عبر المياه المتموجة، وترسل رذاذًا في أعقابها، وفي صالات المطار، اضطر مئات الركاب إلى الانتظار بسبب إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها.

وقال موهيت ميهتا، من جورجاون في الهند، إنه أمضى أكثر من 30 ساعة في المطار بعد محاولته اللحاق برحلة صباحية من دبي في 16 أبريل.

وقال وفق شبكة CNN: “كانت الحالة سيئة للغاية”، لم يكن هناك أحد للرد على الاستفسارات. لقد كان الأمر كله عبثاً. كان هناك الكثير من تسرب المياه داخل المطار. هناك الكثير من التسرب يحدث من السقف."

وأضاف ميهتا أن النقص في خيارات تقديم الطعام في المبنى رقم 1 بالمطار يعني طوابير كبيرة حيث يبحث الناس عن الطعام والماء، وهو ما قال إنه يباع بسعر أعلى.

"كان هناك نقص في الأكل والشرب في المطار."

ويوم الخميس، تم تأجيل حوالي 549 رحلة جوية داخل أو خارج المطار، وتم إلغاء 31 رحلة، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الطائرات. ومن بين هذه التأخيرات، كانت 302 رحلة لطيران الإمارات – 65% من خدمات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة – و152 رحلة لشركة فلاي دبي. وتم إلغاء مئات آخرين في اليوم السابق.

أصدرت طيران الإمارات اعتذارًا للركاب المتضررين. ولجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من عدم تمكنهم من الاتصال بشركة الطيران.

ونشرت شركة الطيران على موقع X: "تقدم طيران الإمارات خالص اعتذاراتها للعملاء المتأثرين الذين عانوا من تأخيرات وتعطيل في خطط سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق". "نحن نقدر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.