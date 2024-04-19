نجاحات ملموسة لوزارة السياحة والآثار في التحول الرقمي بالمواقع الأثرية

تعمل وزارة السياحة والآثار على منظومة التحول الرقمي بخطوات متسارعة وحققت نجاحات ملموسة في قطاع الآثار وهو ما ظهرت نتيجته بشكل واضح.

وتضمنت منظمة التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزية، وبدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظات المختلفة على عدة مراحل.

وانتهت وزارة السياحة والآثار كذلك من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية لـ 23 مخزنا من مخازن الآثار لاستكمال إدخال بيانات القطع الأثرية بقاعدة البيانات المركزية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواقع الأثرية وتحديد حدودها الجغرافية بالاستعانة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

كما تم تطبيق الدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي في أكثر من 30 متحفا وموقعا أثريا في مختلف المحافظات في إطار الخطة التي تستهدف الوصول إلى 120 متحفا وموقعا أثريا، بالإضافة إلى تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وأتمت الوزارة تعديل وتوسعة بوابات دخول الزائرين وتطوير صالات الدخول بمعابد إدفو، والكرنك، ووادي الملوك، وكوم أمبو لزيادة طاقة أجهزة إصدار التذاكر، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير.

وظهرت نتيجة ما تم إنجازه بتلك المنظومة خلال عطلة عيد الفطر المبارك الماضي التي توافد فيها الزائرون من المصريين والسائحين الأجانب على مختلف المواقع الأثرية بسهولة ويسر.

تشغيل 4 ماكينات خدمة ذاتية لشراء تذاكر الدخول بالمنطقة الأثرية

ففي منطقة أهرامات الجيزة على سبيل المثال توافد عشرات الآلاف من الزائرين وأسهم تشغيل 4 ماكينات خدمة ذاتية لشراء تذاكر الدخول بالمنطقة الأثرية في إتمام دخولهم بسهولة ويسر، حيث بيعت عن طريقها نسبة أكثر من 20% من التذاكر المباعة.

كما تولي وزارة السياحة والآثار أيضا اهتماما ملحوظا بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمختلف المناطق الأثرية وخاصة في منطقة أهرامات الجيزة.

ويشمل المشروع تطوير بوابات الدخول بطريق القاهرة الفيوم، والتي من المقرر أن تكون هي البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية حيث يتم تجهيز 6 مسارات للدخول و3 مسارات للخروج، وإقامة أسوار خارجية وداخلية للتأمين ومظلات للزائرين، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الحديثة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

ويضم مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة مركزا لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركزا طبيا، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، ومركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، ومناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، ماكينات صرف آلي.