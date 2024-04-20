دموع فى قاعة المحكمة.. جريمة بشعة تهز قرية كحك بحرى

في قاعة محكمة جنايات الفيوم، يقف "حسين ع" متهمًا بارتكاب جريمة بشعة هزت أرجاء قرية كحك بحري بمركز الشواشنة، حيث راح ضحيتها الطفل "حمزة عشري" ذو الـ11 عامًا.

اتسمت قاعة المحكمة بجو من الحزن والأسى، حيث تخيم مشاعر الغضب والأسى على وجوه أهالي القرية، بينما تجلس عائلة الضحية في الصفوف الأمامية، والدموع تنهمر من عيونهم في مشهد يدمي القلب.

أدار الجلسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، بحضور المستشارين إيهاب سعيد حنا وأشرف عبدالغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، بينما يتولى أمانة السر ثروت حكيم وسكرتارية التنفيذ صالح كيلاني.

جريمة مروعة

وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل الجريمة المروعة، حيثُ تتهم النيابة العامة المتهم "حسين ع" بقتل "حمزة عشري" مع سبق الإصرار والترصد.

ووفقًا لحيثيات الاتهام، فقد استدرج المتهم الطفل "حمزة" إلى منطقة نائية بعيدة عن الأنظار، حيث قام بهتك عرضه، وعندما حاول الطفل مقاومته مهددًا بالكشف عن جريمته، عزم المتهم على قتله للتخلص من جريمته.

حاول المتهم في البداية استخدام سلاح ناري كان موجودًا في مسرح الجريمة، إلا أن الذخيرة لم تكن صالحة، ولم يمنعه ذلك من إصراره على قتل "حمزة"، فاستل حجرًا وانهال عليه بضربات متتالية على رأسه ووجهه، قاصدًا قتله.

أودت ضربات المتهم الوحشية بحياة "حمزة" في مشهد مأساوي أثار غضب واستياء أهالي القرية.

تنظر المحكمة اليوم في هذه القضية البشعة، وسط ترقب الجميع لتلقّي العدالة وإنزال أشد العقوبة بالمتهم.