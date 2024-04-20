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حوادث

هتك عرضه وقتله خوفا من الفضيحة بالفيوم.. محاكمة قاتل الطفل حمزة اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، محاكمة المتهم بإنهاء حياة الطفل حمزة عشري، 11 عاما، بعد هتك عرضه وضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم المتهم "حسين ع"،  قتل المجني عليه القاصر - حمزة عشري، مع سبق الإصرار؛ بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية، هاتكا عرضه، وما إن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره؛ فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا كان موجودا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزناده قاصدا قتله، إلا أن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما إن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية؛ قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

 

 

محكمة جنايات الفيوم المتهم محاكمة محافظة الفيوم المستشار حسن دياب سبق الإصرار

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