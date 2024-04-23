حرب لا هوادة فيها ضد المخدرات.. الأمن العام يُسقط شبكات الاتجار ويضبط كميات هائلة من المواد المحظورة

واصلت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع مديريتي أمن الإسماعيلية والأقصر، حملاتها المكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التي تُهدد أمن المجتمع بسموم المخدرات وأخطار الأسلحة النارية غير المرخصة.

فخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود الفرق الأمنية في الإسماعيلية عن رصد شبكة من تجار المخدرات، حيث تمكنت من ضبط عاطل في منطقة القنطرة غرب، وبحوزته كمية هائلة من المخدرات شملت 3 كيلوجرامات من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، و4 عاطلين في منطقة التل الكبير، أحدهم ذو سوابق جنائية، وبحوزتهم 10 كيلوجرامات من الحشيش.

أما في الأقصر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع بعنصر إجرامي له سوابق جنائية في منطقة القرنة، وضبط بحوزته كيلوجرام من الحشيش، وكميات من الشابو والهيروين، إلى جانب 2 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات.

مليون جنيه ثمنًا للموت

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة في هذه العمليات بمليون جنيه تقريبًا، ما يؤكد حجم الضرر الجسيم الذي كانت هذه الشبكات الإجرامية تسعى لإلحاقه بالمجتمع من خلال نشر سموم المخدرات وأدوات الجريمة.

رسالة قوية

وتؤكد هذه العمليات الناجحة حرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات التي تهدد حياة الشباب ومستقبل الوطن، وترسل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الاتجار بالمخدرات أو حيازة الأسلحة غير المرخصة بأن قبضة الأمن قوية وأن عاقبة هذه الأفعال وخيمة.