1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عجز بلغ 126 مليار جنيه في ميزانية الهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت إيراداتها 414.7 مليار جنيه، بينما وصلت مصروفاتها إلى 540.8 مليار جنيه.

وأوضح معيط، خلال عرضه لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025، أمام مجلس النواب، أن هذا العجز لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في تلك الهيئات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات استثنائية لإنقاذها.

تشكيل لجنة وزارية لإنقاذ الهيئات الاقتصادية

وأعلن وزير المالية عن تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسته، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، لوضع خطة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية وتحسين أدائها، وتشمل مهام اللجنة، وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعظيم أرباحها، ومعالجة مشاكل الإدارة والتشغيل المتراكمة في تلك الهيئات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز قدرات الهيئات.

زيادة 81 مليار جنيه في رواتب العاملين

تضمنت موازنة العام المالي الجديد زيادة في بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 81 مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي. تهدف هذه الزيادة إلى، تحسين دخول العاملين في أجهزة الدولة، والتركيز على تحسين أوضاع موظفي الدرجات الوسطى، ورفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

حوافز للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة

وخصصت الحكومة 1.5 مليار جنيه لمنح حوافز للعاملين الذين تم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تشجيعًا على الانتقال إليها.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، وذلك بهدف تحسين دخول أكثر من 13 مليون متقاعد.

سداد أقساط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وخصصت الحكومة مبلغ 214.3 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منها 143 مليار جنيه نقدًا والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.