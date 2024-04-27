السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث انخفض الذهب في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعًا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم السبت  27 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم السبت 27 أبريل 2024، 3509 جنيها للبيع و3531 جنيها للشراء لعيار 24.

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سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3070 جنيها للبيع و3090 جنيها للبيع، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2631 جنيها للبيع و2649 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073.25 جنيه للبيع 2060 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3258.00 جنيه للبيع 3237.25 جنية للشراء. 

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأوقية. 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم  السبت 27  ابريل في مصر نحو 3070 جنيها للبيع و3090 جنيها. 

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