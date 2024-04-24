الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

محليًا وعالميًا.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 24  أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث شهد الذهب هبوط  نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعًا بقيمة 200 جنيه.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الأربعاء  24 أبريل 2024، نحو 3582.75  جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، عند 3582.75 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2687.25  جنيه.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما سجل الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو  3582.75 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3135.00 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2687.25 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2090  جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3284.25 جنيها. 

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 0.1% إلى 2320.19 دولار  دولار للأوقية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الاربعاء 24 ابريل  في مصر 25080.00 جنيه.

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