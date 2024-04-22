الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

طفل يروى لحظات موت شقيقه فى حفلة تعذيب على يد والدهما بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

"قعد يضرب أخويا على دماغه وأنا مش عارف أنقذه.. أبويا كان متعصب وشكله يخوف لحد ما أخويا وقع من طوله ومات".. طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يروي تفاصيل أصعب لحظات مر بها في حياته القصيرة عندما شاهد وصلة تعذيب قاسية من والده لشقيقه الأكبر حتى سقط قتيلًا في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة. 

داخل مركز شرطة أوسيم، وقف الطفل أمام المقدم مصطفى كمال، رئيس المباحث يسرد تفاصيل ضرب والده لشقيقه بـ"عصا" بلاستيكية سميكة مخصصة لمواسير المياه، حتى سالت الدماء من جسده، وكان الطفل البالغ من العمر 9 سنوات يتحمل الضربات وتتعالى صرخاته حتى صمت تمامًا بعد ضربة قوية نزلت من والده على رأسه ليسقط على الأرض جثة هامدة. 

قال شقيق المجني عليه إن والده حمل شقيقه وتوجه إلى المستشفى وأخبر الأطباء أنه عثر عليه في تلك الحالة بعد سقوطه أثناء لعبه فأبلغوه بوفاته.

وأضاف قائلًا: "بابا متعود يضربني أنا وأخويا جامد لو عملنا أي حاجة حتى لو كانت صغيرة دي ماما سابت البيت وسابتنا بسبب إنه كان بيضربها كتير وكنا بنخاف منه". 

txt

النيابة تفاجئه بقرارها.. سائق أوبر يكسر رادار محور الضبعة للتخلص من مخالفاته

txt

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

تحريات مباحث الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة كشفت كواليس الجريمة، حيث تبين أن المتهم بائع متجول في آواخر الثلاثينيات من عمره، طلب من ابنه الأكبر الذهاب لإعادة تعبئة "ولاعة" بالغاز فعاد ابنه بعد فترة والولاعة ممتلئة للنصف فقط، ما دفع الأب لسحله والتعدي عليه بالضرب المبرح، حيث حمل ماسورة مياه بلاستيكية سميكة وضربه بها في جميع أنحاء جسده، ولم يرحم صرخات الطفل، وطلب منه الذهاب مرة أخرى لإكمال تعبئة الولاعة. 

وأضافت تحريات العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، أن الطفل استجاب بالفعل لطلب والده وعبأ الولاعة بالكامل، وعندما عاد للمنزل أعاد والده حفلة التعذيب مرة أخرى دون سبب واضح، وتم كل ذلك تحت نظرات ومراقبة شقيقه الأصغر الذي خشي من التدخل حتى لا يناله ما نال شقيقه الذي سقط جثة هامدة أسفل أقدام والده الذي لم يهتز نهائيًا. 

وتبين أن والدة الطفلين تركت منزل الزوجية وطفليها بسبب معاملة زوجها السيئة وأعصابه الثائرة بشكل دائم، حيث كان يتعدى عليها بالضرب إذا حاولت الدفاع عن طفليها من بطشه فتركتهما له وغادرت المنزل. 

وألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحه لتحديد أسباب وتوقيت الوفاة. 

اوسيم حفلة تعذيب شوفته بيموت ومقدرتش انقذه تعذيب مدينة أوسيم مركز شرطة أوسيم

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال