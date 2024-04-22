الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تفاجئه بقرارها.. سائق أوبر يكسر رادار محور الضبعة للتخلص من مخالفاته

النيابة
النيابة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن الملابسات الكاملة لتحطيم سائق رادار محور الضبعة وتسببه في تلفيات بآلاف الجنيهات، حيث تبين أن السائق حرر له الرادار عددًا من المخالفات فقرر تحطيمه حتى يتخلص من تلك المخالفات. 

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بكسر زجاج رادار أعلى محور الضبعة بدائرة القسم، وبعمل التحريات تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سائق أوبر 43 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وأفادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة، بأن المتهم يمتلك سيارة ملاكي ماركة هيونداي النترا يعمل عليها في شركات توصيل النقل الجماعي في تطبيق "أوبر" وأنه يمر كثيرًا من أعلى محور الضبعة وحرر له الرادار الحديث المثبت بعد بوابات كوبري تحيا مصر بعدة كيلو مترات عدة مخالفات. 

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وقرر السائق تحطيم الرادار للتخلص من المخالفات التي يحررها ضده، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة قائلاً إنه فوجئ بعدد كبير من المخالفات المحررة ضده بسبب رادار محور الضبعة فقرر تحطيمه معتقدًا أنه بذلك سيتخلص منه بشكل نهائي فمر بسيارته ليلاً ونزل منها أمام الرادار وحمل "مفتاح العجل" الخاص بالسيارة، وانهال به على الرادار مهشمًا زجاجه ثم انصرف عائدًا إلى منزله ولا يعلم أن الرادار به كاميرات مراقبة حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه. 

أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي حققت معه وألزمته بدفع قيمة التلفيات التي قدرتها الإدارة العامة للمرور بـ32 ألف جنيه فدفعها المتهم وأخلت النيابة سبيله. 

الرادار محور الضبعة كسر زجاج رادار رادار محور الضبعة سائق أوبر

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