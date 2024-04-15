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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل مسلسل "انترفيو" قبل عرضه على "واتش ات"

انترفيو
انترفيو

أيام قليلة وينطلق الموسم الدرامي الجديد، من خلال عرض أكثر من عمل فني تقودهم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي سيكون أولهما مسلسل “أنترفيو”، والذي تلعب الفنانة رنا رئيس بطولته وهو رهان جديد من الشركة لاختيارها في أولى بطولاتها المنفردة.

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تلعب رنا رئيس، شخصية فتاة تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط ن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة.

موعد عرض المسلسل على "واتش ات"

يعرض مسلسل انترفيو من بطولة النجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويتكون مسلسل "إنترفيو" من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيا.

قصة مسلسل "انترفيو"

تدور أحداث مسلسل انترفيو المنتظرعرضه في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.

والجدير بالذكر أن مسلسل انترفيو من بطولة رنا رئيس، خالدالشباط، ديانا هشام، مونيكا الفونس، سارة نور ومحمد عادل ومن إخراج أحمد خالد أمين وتأليف امينة مصطفي.

اخر اعمال رنا رئيس

وشاركت رنا رئيس قبل شهر رمضان في "حكاية ريش أبيض" من مسلسل “حدث بالفعل”، والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي.  

انترفيو أنترفيو مسلسل البرومو الدعائي لمسلسل انترفيو انترفيو رنا رئيس انترفيو على منصة watch it موعد عرض المسلسل على واتش ات

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