ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

حالة حزن كبيرة يعيشها الوسط الفني برحيل الفنانة شيرين سيف النصر، والتي اعتزلت التمثيل منذ 17 عامًا، بعد آخر أعمالها التلفزيونية "أصعب قرار"، الذي عُرض عام 2007.

وأعلن شقيقها رجل الأعمال شريف سيف النصر عن وفاة أخته غير الشقيقة، وتم دفنها بمقابر الأسرة.

تفاصيل وفاة شيرين سيف النصر

وعلمت "الدستور"، تفاصيل اللحظات الأخيرة للراحلة، حيث كانت أمس الجمعة بصحة جيدة وسط أفراد أسرتها محتفلة بالأعياد، لكنها سرعان ما دخلت في نوبة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوفيت على الفور قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى، وذلك بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، في تمام الرابعة فجرًا، الأمر الذي جعل أسرتها تنتظر حتى الصباح الباكر؛ لتأتي بتصريح الدفن عقب رؤيتها من طبيب الوحدة الصحية، وبعدها اتجهت الأسرة بالجثمان إلى المقابر الخاصة بها بالإمام الشافعي، وذلك في هدوء تام وسرية بعيدًا عن الميديا.

من هي شيرين سيف النصر

ولدت في الأردن لأب مصري، هو الصحفي إلهام سيف النصر، ويعود أصله إلى الصعيد، كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة "إم بي سي"، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي. واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها، مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.