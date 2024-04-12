ديانا رحمة عن "مليحة": هدف "المتحدة" كان أسمى من مجرد نجاح عمل درامي

أعربت الفنانة ديانا رحمة، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل “مليحة”، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية خلال سباق دراما رمضان 2024.

وكشفت “ديانا” في تصريحات خاصة لـ “الدستور"، عن كواليس تصوير المسلسل، مؤكدًة:"حسيت إني بشتغل مع ناس كأنهم فلسطينيين.. كل همهم العمل ينجح ويوصل لقلب كل طفل وشاب وفتاة".

وتابعت:"شعرت انهم يحاولون توصيل الفكرة لضمير كل عربي و للعالم أجمع".

وأكملت: “الشركة المتحدة كانت بتشتغل علشان هدف أسمى من مجرد نجاح عمل درامي، فكان الهدف توصيل رسالة دعم قوية للقضية الفلسطينية”.

أبطال مسلسل “مليحة”

مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، وبطولة كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.