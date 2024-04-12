الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موسم درامي من نوع خاص.. نقاد وسينمائيون يُشيدون بدراما "المتحدة" 2024

المتحدة
المتحدة

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في الاستحواذ على عقول وقلوب المشاهدين من خلال موسم درامي متنوع خاضت به سباق دراما رمضان 2024.

“الدستور” رصد في السطور التالية، تعليقات النقاد على “دراما المتحدة” في رمضان 2024..

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خيرية البشلاوي: “المتحدة” وفرت كل أدوات الإخراج المتميز لأعمالها

قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن شهر رمضان أظهر قدرات إبداعية كبيرة لعدد من المخرجين كان أبرزهم بيتر ميمي بمسلسل “الحشاشين” وكذلك إسلام خيري بجودر، لافتة الى ان الأجيال الجديدة من المخرجين يتمتعون بمهارات السينما الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تتدخل في المؤثرات البصرية والسمعية في تلك الاعمال .

وأضافت “البشلاوي” ان إنتاج مسلسلات ضخمة بحجم هذه الاعمال جعلت مصر من خلال المتحدة تواكب التطور التكنولوجي في صناعة الأعمال الفنية والتي تؤكد دور مصر الرائد في هذه الصناعة لافتة إلى أن مسلسل "الحشاشين" أظهر حالة نجاح في استخدام الاكسسوارات والملابس واشياء عديدة وفرتها المتحدة والشركة المنتجة للعمل، ليخرج العمل على افضل شكل ممكن .

محمد عبدالرحمن: “المتحدة” اعتمدت التنوع القصصي في دراما 2024 

واشار محمد عبد الرحمن، الناقد الفني، أن الشركة المتحدة نجحت خلال موسم دراما رمضان 2024، في تقديم التنوع القصصي من خلال نخبة من نجوم الفن تنوعت بين ذوي الخبرة والشباب.

وأضاف: “ هناك حراك كبير في منافسات دراما رمضان والموضوعات التي تم طرحها جيدة وغير متشابهة، فقد تنوعت بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والتاريخية” .

ناهد صلاح : المتحدة قدمت موسم متنوع 

وقالت الناقدة ناهد صلاح  أن المتحدة اظهرت توليفة جيدة القيمة اكدت من خلالها تصدرها للمشهد بشكل راقي ومحترم، عبر أعمال ذات أبعاد اجتماعية مميزة فهناك أعمال تجسد واقع جيد لشكل الدراما المصرية، منها مسلسل الحشاشين الذي يتعاون فيه المخرج بيتر ميمي مع السيناريست عبدالرحيم كمال مقدمان من خلاله عمل يليق بالجمهور لما فيه من تفاصيل مميزة، كما أن مسلسل امبراطورية ميم من الأعمال المميزة وغيرهما.

ناهد صلاح المتحدة قدمت موسم متنوع خيرية البشلاوي المتحدة وفرت كل السبل لاخراج اعمال مهمة بمخرجين مميزين خيرية البشلاوي محمد عبدالرحمن ناهد صلاح

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