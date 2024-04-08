حق عرب الحلقة 29.. ابنة عبد ربه تشتري كافة ممتلكاته وهو مغمى عليه

تواصلت الحلقة الـ29 من مسلسل حق عرب، بحضور عرب السويركي إلى مغلق الخشب الخاص بعبد ربه الذي يقدم شخصيته رياض الخولي، ويسأله عن حقيقة ما إذا كان هو والده ام لا ليجده متحدثا بنبرة بها خوف وكره له لأنه يخاف أن يقتله، الأمر الذي يجعل عرب السويركي يؤكد له أنه لا يشرفه أن يكون هو والده، الأمر الذي يجعله يقع مغشيًا عليه في محله.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29

تتواصل الأحداث بمشكلة بين صباح الجياش وخادمتها بعدما هددتها أن تبلغ الشرطة حول قتلها لشقيقتها بعدما طلبت منها مليون جنيه، الأمر الذي جعلها تؤكد أن إذا فعلت ذلك سوف تنتقم منها وتقول لها أن تفعل ما يحلو لها وتنتظر قدرها الذي كتبته له وسط خوف شديد من قبل خادمتها.

ترفض سميحة أن تعترف بأن عرب السويركي هو شقيقها، بعدما خافت أن يأخذ كل ما يمتلكه عبدربه من أموال، الأمر الذي يجعلها تقوم بالاستعانة برباح وليد فواز، حتى تقوم بتسجيل كل ما يمتلكه عبد ربه ليكون باسمها، بعدما قامت بجعل والدها يوقع لها كل ما يمتلك وهو نائم مغمى عليه، وذلك بمساعدة رباح.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة 29

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة 29

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.