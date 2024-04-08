الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نضال الشافعي عن الحشاشين: "المتحدة" قدمت عملا خرج عن النطاق المحلي إلى العالمية

نضال الشافعي
نضال الشافعي

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال التي أحدثها بشخصية الإمام أبو حامد الغزالي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، والذي يعرض هذه الفترة وتعرض حلقته الأخيرة غدًا الثلاثاء.

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وعن تعاونه مع الشركة المتحدة قال لـ"الدستور": "أشكرها كثيرا لأنها جعلت من المسلسل شأن كبير ليس على المستوى المحلي فقط لكن على المستوى العالمي، فالمسلسل تحول من كونه عمل محلي إلى عمل عالمي، وأنا سعيد بهذه التجربة التي كانت جيدة من جميع النواحي، فقد تم الاستعانة بكوادر أجنبية مهمة في عالم الجرافيكس وغيرها" .

وتابع: "كما أن هناك مجهود خارق للعادة من الشركة بترجمة العمل إلى أكثر من لغة ليعرض في كل دول العالم، متناولا أفكار مهمة في التاريخ من رؤية مصر، وهذا أمر يحترم من جميع العاملين في هذا العمل وصناعته، واشكر شركة سينرجي بقيادة الاستاذ تامر مرسي، الذي بمقدوره اختيار العمل الجيد من وهو على الورق فقط، ليرى مدى تأثيره ونجاحه ايضًا" .

وعن التعاون مع المخرج بيتر ميمي قال :"لن انسى وقفته بجواري لصناعة شخصية جيدة تليق بأسمي وبأسم الإمام الغزالي واسم المسلسل، وهو ما كنا نركز عليه منذ المشهد الأول للغزالي، فكان بمثابة اخ عزيز وتحدثنا كثيرا بشكل يجعل الشخصية في أفضل حالتها، وهو شخص مثقف للغاية ولديه كاريزما مخرج مميز بمقدوره أن يخرج أفضل ما في الفنان، فالتعاون بيننا كان مثمر وانا استمتعت كثيرا بالتعاون معاه في المسلسل .

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة ال 30

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصري لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت في القرن الحادي عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

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