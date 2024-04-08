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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حق عرب الحلقة 29.. عرب السويركي يرفض الاعتراف بصباح الجياش

حق عرب
حق عرب

تواصلت احداث الحلقة الـ29 من مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي بمعرفة عرب السويركي أن والده هو عبدربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولي، وتقرر والدة السويركي سلوى عثمان أن تذهب إلى صباح الجياش لتتحدث معها حول هذا الموضوع وتتعارك معها وسط استغراب شديد من قبل أنغام التي تقدم دورها كارولين عزمي.

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وتتعارك أنغام مع صباح الجياش وتؤكد لها أنها لا تعلم ربنا وتفعل مالايرضيه، مؤكدة الى انها خطفتها من أمها الحقيقية، ليأتي عرب إلى والدته الجياش ويؤكد أن والدته التي ربته هي ماجدة وليست الجياش، ليؤكد أنه لا يحبها ويحب ماجدة فقط، ويرفض اعترافه بها كأم، وفي نفس الوقت ترفض أنغام ما فعلته الجياش فيه وتقرر أن تقاطعها لما فعلته من أمر صعب فهمه.

ويأتي عرب السويركي إلى والده عبد ربه ليتحدث معه حول مدى مصداقية ما قالته صباح الجياش الأمر الذي يجعله يقع مغشيا عليه بعدما تحدث مع نجله حول أنه لا يريد أن يكون ابنه بسبب أنه يخاف ان يقتله الامر الذي يضايق عرب.


أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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