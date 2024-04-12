الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المتحدة" تنتصر للمرأة فى دراما رمضان 2024

المتحدة
المتحدة

دائمًا ما تكون المرأة مهمشة في الدراما، لا تحصل على مساحات كبيرة في الأعمال الفنية التي تُقدّم عبر الشاشات، سواء داخل الماراثون الرمضاني، أو من خلال الأوف سيزون، إلا أن هذا الموسم كان استثنائيًا للمرأة في الدراما، حيث لعب الكثير منهن بطولات مطلقة، لتنتصر "المتحدة" للمرأة في دراما رمضان 2024.

المرأة في دراما رمضان 2024

كان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام اهتمام خاص بالمرأة في الأعمال التي طرحت في دراما رمضان 2024 سواء من خلال القضايا التي طٌرحت من خلال المسلسلات، أو من خلال البطولات التي لعبتها الفنانات في عالم الدراما في أكثر من 5 مسلسلات كانت بطولتها المطلقة للنساء.

 روجينا بطولة مطلقة مسلسل سر إلهي، ومسلسل لحظة غضب الذي لعبت بطولته المطلقة الفنانة صبا مبارك، وعرض عبر المنصة الرقمية watch it، ومسلسل صيد العقارب الذي شهد خطوة عودة الفنانة غادة عبدالرازق للمتحدة من جديد، في هذا التعاون المميز الذي ناقشت من خلاله الكثير من القضايا المهمة، ومسلسل صدفة الذي لعبت بطولته الفنانة ريهام حجاج، وفراولة لـ نيللي كريم، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

القوي الناعمة في دراما رمضان 2024

كان للمرأة (القوي الناعمة) أيضًا دور بارز في مشاركة عدد من الأبطال الرجال في أعمالهم الفنية في دراما رمضان 2024 من بينها الفنانة ميرنا نور الدين التي لعبت دورا مميزا في مسلسل الحشاشين بجانب النجم كريم عبدالعزيز، والفنانة دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد+1، التي لعبت دورا مميزا في العمل الفني جذبت من خلاله شريحة كبيرة من الجمهور، وظهر في هذا العمل الفني الكثير من السيدات على رأسهن كل: "اسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جيهان الشماشرجي، بدرة".

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