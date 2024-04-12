الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرزهم "داش" و"عمر".. كيف تبنت الشركة "المتحدة" المواهب الشبابية خلال رمضان 2024؟

المتحدة
المتحدة

حققت الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية، حالة رواج كبيرة بأعمال متنوعة القيمة، تناولت خلالها الكثير من القضايا الاجتماعية والحياتية التي تخص قطاعًا كبيرًا من الشباب، كما أنها استخدمتهم بأشكال متنوعة عبر وجوة جديدة أعطت لهم الفرصة ليكونوا الحصان الرابح في الماراثون الرمضاني المنصرم.

الشركة المتحدة تدعم الشباب

قدمت الشركة الكثير من القضايا الحياتية التي تخص مواضيع الشباب وخاصة في سن المراهقة من خلال مسلسل "صدفة"،  حيث ركز العمل على قضايا الشباب والمراهقين عبر قضية خطيرة وكانت تحتاج لتسليط الضوء عليها وهي فكرة توغل السوشيال ميديا في حياتنا، وذلك بالاستعانة بالكثير من الممثلين الشباب الذين ظهروا بشكل احترافي مميز خلال حلقات العمل، وناقش مسلسل "صدفة" إحدى القضايا المهمة وهي مشاكل الطلاب والمراهقين مع المدرسين داخل المدارس، كما ناقش المشاكل الاجتماعية التي يمر بها الطلاب.

ومن الأعمال التي كانت للشباب والأطفال بامتياز مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو العمل الذي ناقش قضايا الشباب والأطفال في ظل عناية الآباء بهم، وتفاصيل المشكلات التي تحدث لهم في ظل التطور الحادث في المجتمع وسرعته، وظهر خلاله كم كبير من الشباب أيضًا.

شباب مسار إجباري في المقدمة

وعلى نفس المنوال كانت قد أعطت الشركة المتحدة الضوء الأخضر لنجمين شباب ضمن أحداث الماراثون الرمضاني، وهما أحمد داش وعصام عمر، حيث قدما سويًا مسلسل "مسار إجباري"، وهو العمل الذي كان بطولتهما ويحسب للشركة المتحدة أن تصنع عملًا للشباب يتناولون قصصهم بتلك الطريقة المحترفة التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

ومنحت الشركة المتحدة الفرص للشباب من خلال الظهور في مسلسل "الحشاشين"، بسبب الميزانية التي وضعت له، حيث انضم كل من "مصطفى عبدالهادي" وهو من الشباب الموهوبة الذي ظهر من خلال برامج المقالب، فيما ظهرت الفنانة الشابة دنيا سامي، من خلال دراما رمضان 2024، بعد منحها دورًا محوريًا في مسلسل "فراولة"، بجانب حصول صدقي صخر على البطولة أمام الفنانة نيللي كريم.

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