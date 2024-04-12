مصمم معارك لـ"الدستور": "المتحدة" سخّرت إمكانياتها لإنتاج دراما رمضان بحرفية عالية

عبر مصمم المعارك والأكشن أحمد عبداللاه، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أكثر من عمل خلال سباق دراما رمضان 2024، من ضمنها مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز.

وقال عبداللاه في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة سخرت إمكانياتها لصناعة مشاهد المعارك الحربية بحرفية عالية.

وقدم عبداللاه 6 أعمال درامية مختلفة وهى "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز، "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة، "صدفة" للفنانة ريهام حجاج، بالإضافة لعملين آخرين تم عرضهما خلال رمضان.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها "حسن الصباح"، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك"، والذي يجسده النجم فتحي عبدالوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض، ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز - فتحي عبدالوهاب - أحمد عيد - نيقولا معوض - إسلام جمال - نضال الشافعي - أحمد عبدالوهاب - ميمي جمال - سارة الشامي - ميرنا نورالدين - عمر الشناوي - سوزان نجم الدين - كريم سرور - جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.