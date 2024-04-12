ملحمة رمضان.. "المتحدة" تمنح فرصة التميز لأبطال الظل خلف كاميرا الدراما

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحداث حالة من التنوع في الأعمال الفنية خلال شهر رمضان حيث لاقت هذه المجموعة استحسان الكثيرين في الشارع المصري على كافة المستويات.

نجاح المتحدة يكمن في جذب آلاف المشاركين لهذه الأعمال والتي تعدت العشرين خلال الماراثون الرمضاني، فهذه “التنويعة” من الأعمال كانت مبنية على مشاركة عدد كبير من الصناع المشاركين فيها ولم تكن مقتصرة على مخرج ومؤلف وأبطال فقط، بل تعدت لمن هم خلف الكاميرا ممَن ساعدوا في إخراج هذه الباقة الفنية للجمهور في أفضل “حلّة” تليق بمشاهد وثق ويثق في الشركة التي وصلت لمنطقة جغرافية بعيدة عن المستوى المحلي وتعدت للعالمية عبر منصة WATCH IT الرقمية.

خلف الكاميرا والكواليس يجلس عشرات المساعدين في الإخراج، كل همّهم الاهتمام بتفاصيل الصورة لتظهر للمتلقّي على أنصع وجه، وهو ما جعل لهذه الأعمال قيمة فنية كبيرة بلوحات ممزوجة بين مهارة المخرج وبراعه مساعدينه، الأمر الذي لاقى إعجاب الكثيرين من المتخصصين ودارسي صناعة السينما والمتدربين على مهنة الإخراج.

كما أن يوجد خلف الكاميرات مصممي المعارك والمشاهد القتالية حيث برز اسم أحمد عبداللاه الوريث الذي ظهر مع فريق كامل يتابع عن كثب أدق تفاصيل هذه المشاهد التي تنوعت بين المطاردة المعتمدة على التكنولوجية الحديثة أو المعارك البدئية التي كانت بالسيوف كما وجد بمسلسلي الحشاشين وجودر، كما أن لهؤلاء مساعدين في تصميم الجرافيك المتواجدين في كل الأعمال الرمضانية، والذين أظهروا نجاحًا كبيرًا في العملين، ليكونوا في الصفوف الأولى لمصممي الجرافيك المتواجدين في أعمال رمضان.

على نفس المنوال تواجد في الأعمال الرمضانية هذا الموسم مئات العاملين في مجال الإضاءة والديكور والفنيين وعمال الكرين، الذين وضعوا بصمتهم على نجاح هذه الأعمال ولعل مشاركة فوزي العوامري مصمم الديكور بمساعديه في مسلسل مليحة كانت من العلامات المميزة خلال أيام شهر رمضان، بعدما قدموا شكلاً حقيقيًا لمعبر رفح والسلوم وليبيا ضمن أحداث العمل الذي أحدث حالة رواج كبيرة.