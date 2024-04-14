الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أهل الفن ينعون الراحلة شيرين سيف النصر.. "إنسانة رائعة"

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

توفيت صباح السبت الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر يناهز ال 57 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجأة جاءت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ومع إعلان شقيقها الغير مباشر شريف سيف نبأ وفاتها قام عدد كبير من الفنانين بنعيها حبًا في فنها وشخصيتها، عبر صفحاتهم المختلفة ما بين فيس بوك وانستجرام .

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نعت الفنانة نهال عنبر الفنانة شيرين سيف النصر وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "لاحول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون "أسألكم الدعاء في وفاة الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر عن عمر ٥٧ عاما وأن تدفن في هدوء والعزاء يقتصر ع الأهل وأعلن وفاتها شقيقها ولكن بعد ما تم دفنها طبقا لرغبتها ووصيتها اللهم أغفر لها وارحمها.

 

نعى الفنان محمد فؤاد الفنانة شيرين سيف النصر، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعي قائلاً: البقاء والدوام لله، خالص التعازي في وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

 

نعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنانة شيرين سيف النصر التي رحلت عن عالمنا اليوم، وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "زعلت عليها جدًا، ربنا يرحمك يا شيرين، إنا لله وإنا إليه راجعون وخالص العزاء للعائلة الكريمة وجميع محبيها".

 

ونشرت إيمي سمير غانم صورة للراحلة شيرين سيف النصر عبر حسابها الرسمي فيسبوك؛ قائلة: "ألف رحمة ونور على الفنانة الجميلة والكبيرة شيرين سيف النصر.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمها" .

 

ونعاها الفنان محمود البزاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “ألف رحمة ونور على الفنانة الجميلة والكبيرة شيرين سيف النصر، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمها”.

 

كما نعتها الفنانه دينا عبر إنستجرام قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله. اللهم ارحمها واغفرلها واسكنها فسيح جناتك، نسألكم الدعاء”.

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