إنجاز كبير للدراما المصرية.. إشادات عربية وعالمية بـ"الحشاشين" خلال الموسم الرمضانى

أحدثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حالة رواج دولي كبير، غردت من خلاله خارج الأجواء المحلية، بأعمال لاقت نجاحا عالميا كبيرا، وخاصة مع تنوعها وتفاصيلها المميزة التي تكلفت ميزانيات واسعة لإظهار صورة جيدة عن الفن المصري في العالم، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل الحشاشين.

نجاح عالمي للحشاشين

حقق مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي صدى عالميا واسعا، حيث عرض في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا والسويد، بالإضافة إلى ترجمته لللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية، ليتحدث عنه الشعب الإيراني هناك وسط حالة رواج كبير للمسلسل المصري.

ويعد هذا الانتشار الواسع للمسلسل إنجازًا كبيرًا للدراما المصرية، التي نجحت في فرض حضورها على الساحة العالمية وإثبات قدرتها على إنتاج أعمال راقية تثري المشهد الثقافي العالمي.

وتزايدت ردود الأفعال على أعمال الشركة المتحدة خلال شهر رمضان في المواقع العربية الكبيرة التي أشادت بمستوى الصورة المقدمة في مسلسلي الحشاشين وجودر لياسر جلال، الأمر الذي جعل الكثير من النقاد العرب يتحدثون عن نجاح المنظومة المصرية الوطنية، التي تعبر عن نبض الشارعي المصري والعربي.

وتحدث الكثيرون حول العالم العربي وخاصة من النقاد العرب حول مدى نجاح أفكار المتحدة التي تخص القصص التي تم عرضها في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحات عديدة بفضل هذه الموضوعات الجديدة والمتطورة على مستوى الشكل والصورة في أيام شهر رمضان الماضي.

وأشاد موقع "العربية" بالعمل، والذي تحدث عن تصدره "الترند" طوال فترة عرضه ونجاحه بشكل كبير، لافتا إلى نجاح الفكرة والمنظومة الخاصة بالعمل وكونه فرصة ناجحة في عالم الشر لبطل العمل كريم عبدالعزيز.

أبطال الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.