حلمت بالعودة من خلال "الاختيار".. تفاصيل آخر تصريحات شيرين سيف النصر

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر، عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ57 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

آخر تصريحات الراحلة شيرين سيف النصر

وقالت الراحلة في لقاء لها العام الماضي، عبر قناة "دي إم سي"، إنها على الرغم من اعتزالها الفن، إلا أنها ما زالت حريصًة على متابعة الأعمال الجديدة باستمرار.

وأكدت شيرين خلال مداخلة هاتفية، أن الأقدار حرمتها من العودة للفن، مشيرًة إلى أنها كانت تتمنى الانضمام لفريق عمل مسلسل "الاختيار" بأي من أجزائه الثلاثة.

وعبرت عن حبها الشديد لأداء الفنانة منة شلبي في مسلسل "بطلوع الروح"، والذي ناقش قضايا عن التنظيم الإرهابي داعش، لافتة إلى أن "شلبي" قدمت واحدًا من أروع أدوارها على الإطلاق.

رحيل الفنانة شيرين سيف النصر

وشيرين واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض السنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التليفزيونية التي من أبرزها غاضبون وغاضبات، مَن الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، واللص الذي أحبه.

وفي السينما، شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

كان آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما مسلسل "أصعب قرار" من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل راتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.