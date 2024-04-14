أعمال جديدة تقدمها "المتحدة" بعد عيد الفطر

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان الماضي عددا كبيرا من الأعمال الفنية، التي لاقت استحسان قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي، بالإضافة المتابع العالمي، الأمر الذي يحمس الجمهور لمتابعة باقي أعمال الشركة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر الشركة عرض أكثر من عمل على خريطتها عقب انتهاء إعادة عرض الأعمال الرمضانية، والتي ستكون متنوعة بين الأعمال الشبابية والكوميدية وغيرها.

مسلسل إنترفيو

تستعد منصة watch it لعرض أولى حلقات مسلسل إنترفيو للنجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري، ويعد أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it التي عكفت مؤخرا على تقديم محتوى درامي متميز للجمهور المصري والعربي.

يعرض مسلسل إنترفيو من بطولة النجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويتكون مسلسل “إنترفيو” من 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيا.

إنترفيو، وهو أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشاركها في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

مسلسل دواعي السفر

فيما تعرض الشركة مسلسل “دواعي السفر”، والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.