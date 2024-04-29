الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الأهلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

عقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة تحفيزية للاعبين، قبل انطلاق المران الرئيسي، اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها، بعد غد الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جلال على عقد تلك الجلسة لتحفيز اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية قبل المواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى رفع الضغوط من عليهم.

وشدد مدرب الدراويش، خلال الجلسة على ثقته في قدرات اللاعبين، لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب جلال اللاعبين بضرورة التركيز لتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية للفريق.

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلى

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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