تونى كروس يعلن بقاءه فى ريال مدريد بعد مباراة بايرن ميونخ

اقترب الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، من تمديد عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في مرحلة تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كادينا سير، فإن توني كروس سيعلن بقاءه في ريال مدريد بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ المقبلة.

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن توصل توني كروس لاتفاق مع إدارة ريال مدريد بشأن تمديد تعاقده وبقائه مع الفريق.

وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

وشارك توني كروس في 460 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 28 هدفًا وصنع 97 لزملائه في الفريق، من أصل 748 مباراة لعبها مع الأندية المختلفة التي مثلها وسجل 73 هدفًا وصنع 164 هدفًا.

ولعب كروس للفريق الأول لبايرن ميونخ وفريقي تحت 19 عامًا والرديف، وشارك في 240 مباراة وسجل 35 هدفًا وصنع 54 لزملائه.

وانضم توني كروس للمنتخب الألماني الأول في 3 مارس 2010، وشارك لأول مرة ضد الأرجنتين في مباراة ودية انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين لعب 106 مباريات، وسجل 17 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

وحقق توني كروس رفقة المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014، وشارك في 14 مباراة بمسيرته في المونديال وسجل 3 أهداف.