السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الشوط الأول

مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالتعادل السلبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الشوط الأول جاء متوسط المستوى، حيث حاول كل فريق تسجيل هدفًا في شباك الآخر لكن باءت محاولات الفريقين بالفشل.

وفي الدقيقة الثامنة، نوني مادويك لاعب تشيلسي حاول إرسال كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء ابعدها دفاع مانشستر سيتي إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 14 أضاع السيتي الهدف الأول بعد تمريرة من كيفين دي بروين وضعت فيليب فودين في انفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس بيتروفيتش ثم ارسل كرة عرضية أبعدها مارك كوكوريا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 20 تسديدة من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بكيفين دي بروين ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة 30 كرة عرضية من مارك كوكوريا لاعب تشيلسي من جهة اليسار ارتطمت ببرناردو سيلفا ووصلت سهلة للحارس أورتيجا.

تسديدة من نوني مادويك لاعب تشيلسي من يمين منطقة الجزاء ردت من مدافع مانشستر سيتي جون ستونز.

في الدقيقة 37، تسديدة أرضية زاحفة من كول بالمر لاعب تشيلسي من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس مانشستر سيتي أورتيجا من أسفل يمين مرماه.

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