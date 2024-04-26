الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" ينظم احتفالية ليوم اليتيم فى قنا

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظم حزب حماة الوطن "أمانة مركز أبوتشت"، احتفالية خاصة بـ"يوم اليتيم"، بمشاركة كلًا من اللواء الحسن على العباس أمين الحزب بمحافظة قنا، والدكتور على نور الدين مدير الإدارة الصحية بأبوتشت، وخلف الله محاريق مدير عام إدارة التضامن الاجتماعى بأبوتشت، والدكتورة هبه عبدالمعز، مدرس بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي، وحلمى على أمين الحزب "أمانة مركز أبوتشت"، وهبه عبدالعزيز "أمين المرأة بأبوتشت"وعمرو الضمرانى "أمين التنظيم" والمهندس عادل الصياد، عن أمانة المصريين بالخارج.

وضمت الاحتفالية أكثر من 50 طفلا، حيث شهدت توزيع بلالين وهدايا، وملابس، ووجبات الغداء، وفقرة لطالب جامعى مشهور بمحافظة قنا، يتحدث من بطنه على لسان عروسته، وكذلك نزهة بالمركب النيلى، فى قرية الخزان التابعة لمركز أبوتشت، شمالى قنا.

وبدأ برنامج الحفل بعرض شو للطالب الجامعى لمدة 15 دقيقة، ثم ركوب المركب لمدة 10 دقائق، ثم دخول الملاهى لمدة 15 دقيقة والاستمتاع بالألعاب مثل لعبة السيارات، ولعبة الفنجان، والمراجيح، وسط فرحة عارمة من الأطفال.

ثم توجهوا إلى متحف قناطر نجع حمادى، وقام مدير المتحف بشرح تفاصيل ما يوجد بداخله من تحف معمارية وخرائط وكتب، كانت دليل على مرور مئات السنين منذ إنشاء قناطر نجع حمادى، والذى شهد افتتاحها الملك فاروق.

قنا أمانة حماة الوطن أمين شباب حزب حماة وطن أبوتشت محافظة قنا

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