الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى حريق منزل بقنا

حريق منزل
حريق منزل

أصيب 3 باختناق، اليوم، إثر نشوب حريق داخل منزل من طابق واحد في حاجر الجبل، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل من طابق واحد في حاجر الجبل مركز الوقف.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق ونفوق عدد من المواشي جار حصرها من قبل الأجهزة الأمنية في حريق داخل منزل من طابق واحد في حاجر الجبل مركز الوقف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتقرر تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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