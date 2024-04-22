الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على المتهمين بمعركة الدم والنار فى "حمرا دوم"

المتهمون
المتهمون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على عاملين متهمين بقتل وإصابة 3 أشخاص، بينهم طفل، إثر معركة مسلحة، في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي شمالي قنا.

بلاغ للشرطة

بدأت الواقعة الخميس الماضي، عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمقتل طالب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية بسبب خلافات على مشاية في قطعة أرض زراعية داخل قرية حمرا دوم التابعة لدائرة المركز.

مشاجرة مسلحة

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمين، وهما اثنان من عائلة واحدة، قتلا "علاء. ح"- طالب- وأصابا اثنين آخرين، هما "عبده. م"، و"دندراوي. م" بطلقات نارية إثر معركة مسلحة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا حادث قنا قتل قنا نجع حمادي

مواد متعلقة

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

محافظ قنا يُصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المجالس المحلية

محافظ قنا: الانتهاء من تأهيل 420 منشأة بمجمع الصناعات فى نجع حمادى

وكيل "تعليم قنا" يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بفرشوط

محافظ قنا يتابع تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

دفاع المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال: حكم الإعدام باطل

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

"ركبت عربيتها للآخرة".. أسرار اللحظات الأخيرة في حياة التيك توكر إسراء روكا (فيديو جراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال