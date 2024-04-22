القبض على المتهمين بمعركة الدم والنار فى "حمرا دوم"

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على عاملين متهمين بقتل وإصابة 3 أشخاص، بينهم طفل، إثر معركة مسلحة، في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي شمالي قنا.

بلاغ للشرطة

بدأت الواقعة الخميس الماضي، عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمقتل طالب وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية بسبب خلافات على مشاية في قطعة أرض زراعية داخل قرية حمرا دوم التابعة لدائرة المركز.

مشاجرة مسلحة

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمين، وهما اثنان من عائلة واحدة، قتلا "علاء. ح"- طالب- وأصابا اثنين آخرين، هما "عبده. م"، و"دندراوي. م" بطلقات نارية إثر معركة مسلحة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

تم التحفظ على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.