محافظ قنا يُصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المجالس المحلية

أصدر اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة بين روؤساء المجالس القروية في محافظة قنا، فيما قد قرر إلغاء ندب عددًا أخر من رؤساء المجالس القروية وتكليف أخرين للعمل.



وقرر محافظ قنا، نقل حاتم أحمد يمني من منصبه رئيسًا لقرية القناوية، ليشغل منصب رئيس قرية سمهود، ونقل احمد عبدالخالق، رئيس قرية الأشراف، ليشغل منصب رئيس قرية طوخ، ونقل عبير عبدالرحمن فهمي، رئيس قرية الكوم الأحمر لتشغل منصب رئيس قرية فاو قبلي، ونقل عزت أحمد عمر، رئيس قرية فاو قبلي، للعمل رئيسا لقرية الكوم الأحمر، ونقل زينب على ابراهيم، رئيس قرية بخانس للعمل رئيسا لقرية المحروسة، ونقل محمد سيد سليم، رئيس قرية المحروسة للعمل رئيسا لقرية بخانس، ونقل أحمد جمال السيد كساب، رئيس قرية المراشدة، ليشغل منصب رئيس قرية القارة، ونقل أبوشيبة عبدالحليم، رئيس قرية أبودياب غرب، ليعمل رئيس قرية المراشدة.



كما قرر الداودي محافظ قنا، إلغاء ندب خالد عبدالشافي محمود، رئيس قرية جراجوس، ومحمد راشد بكرى، رئيس قرية سمهود، وأحمد جمعة محمد رئيس قرية طوخ، وعادل رمضان وهب الله، رئيس قرية القلعة، على أن يعودا إلي عملهم السابق.



وكلف محافظ قنا، كلا من: بركة محمد عوض، رئيسًا لقرية الحراجية، وحساني أنور ابراهيم، رئيسًا لقرية حجازة قبلي، وحازم عطا محمد رئيسًا لقرية جراجوس في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.