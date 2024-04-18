الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يُصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المجالس المحلية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

أصدر اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة بين روؤساء المجالس القروية في محافظة قنا، فيما قد قرر إلغاء ندب عددًا أخر من رؤساء المجالس القروية وتكليف أخرين للعمل. 

وقرر محافظ قنا، نقل حاتم أحمد يمني من منصبه رئيسًا لقرية القناوية، ليشغل منصب رئيس قرية سمهود، ونقل احمد عبدالخالق، رئيس قرية الأشراف، ليشغل منصب رئيس قرية طوخ، ونقل عبير عبدالرحمن فهمي، رئيس قرية الكوم الأحمر لتشغل منصب رئيس قرية فاو قبلي، ونقل عزت أحمد عمر، رئيس قرية فاو قبلي، للعمل رئيسا لقرية الكوم الأحمر، ونقل زينب على ابراهيم، رئيس قرية بخانس للعمل رئيسا لقرية المحروسة، ونقل محمد سيد سليم، رئيس قرية المحروسة للعمل رئيسا لقرية بخانس، ونقل أحمد جمال السيد كساب، رئيس قرية المراشدة، ليشغل منصب رئيس قرية القارة، ونقل أبوشيبة عبدالحليم، رئيس قرية أبودياب غرب، ليعمل رئيس قرية المراشدة. 

كما قرر الداودي محافظ قنا، إلغاء ندب خالد عبدالشافي محمود، رئيس قرية جراجوس، ومحمد راشد بكرى، رئيس قرية سمهود، وأحمد جمعة محمد رئيس قرية طوخ، وعادل رمضان وهب الله، رئيس قرية القلعة، على أن يعودا إلي عملهم السابق. 

وكلف محافظ قنا، كلا من: بركة محمد عوض، رئيسًا لقرية الحراجية، وحساني أنور ابراهيم، رئيسًا لقرية حجازة قبلي، وحازم عطا محمد رئيسًا لقرية جراجوس في مركز قوص جنوبي محافظة قنا. 

قنا محافظ قنا محافظة قنا اشرف غريب الداودي حركة تنقلات قنا

مواد متعلقة

إصابة مُسِّن وابنته إثر انقلاب سيارة بقنا

إصابة 3 أشخاص بحروق واختناق فى حريق مخبز بفرشوط

محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة "صرف بركة"

محافظ قنا: تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا بقرى دشنا

خلال جولته الميدانية بفرشوط.. محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الكوم الأحمر بقرية العسيرات

السجن عام للسائق المتسبب في حادث كوبري الشيخ يونس بقنا

"تعليم قنا" تتوج بثلاث مراكز متقدمة في مسابقات الصحافة والإعلام

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين