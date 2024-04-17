محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة "صرف بركة"

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد للاعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، بهدف رفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للاعمال، وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إن محطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف م3/ يوم لخدمة مركز نجع حمادى بالكامل، فضلاً عن جميع القرى المخدومة بالصرف الصحي ضمن خطة متكاملة للاحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءتها بالكامل تزامنا مع استقبال فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بقرية بركة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، مع وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظة قنا، بما يضمن تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.

وتفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة فرشوط، رافقه د.حازم عمر نائب المحافظ وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان، والنائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.