الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة "صرف بركة"

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد للاعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى، بهدف رفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للاعمال، وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إن محطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف م3/ يوم لخدمة مركز نجع حمادى بالكامل، فضلاً عن جميع القرى المخدومة بالصرف الصحي ضمن خطة متكاملة للاحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءتها بالكامل تزامنا مع استقبال فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.

أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بقرية بركة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتى تأتى على رأس أولويات الشركة، مع وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلى لتلبية مطالب المواطنين بمحافظة قنا، بما يضمن تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذا  لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.

وتفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة فرشوط، رافقه د.حازم عمر نائب المحافظ وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان، والنائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قنا محافظ قنا الصعيد محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

مواد متعلقة

اعتماد جدول امتحانات النقل والشهادات العامة في قنا

إصابة 4 إثر انقلاب تروسيكل داخل ترعة بمركز قوص في قنا

محافظ قنا يستقبل مطران نقادة وقوص للتهنئة بعيد الفطر

محافظ قنا يعلن خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة 40%

دهس شخص أسفل عجلات قطار فى نجع حمادى

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين