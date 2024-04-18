الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة مُسِّن وابنته إثر انقلاب سيارة بقنا

جثة
جثة

أُصيب مُسِّن وابنته، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الشيخ رحاب في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الشوينة في الجبلاو وأسفر عن إصابة مُسن وابنته.

وبعد الفحص، تبيَّن إصابة كلًا من "محمود.إ.، يبلغ من العمر 62 عامًا، وابنته غ.م.إ تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الشيخ ركاب في قرية الجبلاو.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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