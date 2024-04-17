الأربعاء 17 أبريل 2024
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محافظات

محافظ قنا: تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا بقرى دشنا

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم ، وفدي مؤسستي صناع الحياة وبنك مصر لتنمية المجتمع، على هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يناير 2024، كأحد المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة.

وقال محافظ قنا، إن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي في 17 قرية مستهدفة، بغرض تمكين المرأة والشباب داخل المجتمعات المهمشة من الوصول إلى أقصى لمكانتهم وتحقيق استقلالية من خلال تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع على مدار 18 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع نجح في تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم تدريب 350 مستفيدا على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شاب وفتاة على مهن حرفية مختلفة "صيانة المحول – تدريب صيانة التكييف والتبريد- تدريب الخياطة والتفصيل – تدريب الإسعافات الأولية – تدريب المكياج وتصفيف الشعر – تدريب صناعة المنظفات"، مع تسليم 72 منحة (شنطة أدوات) للمتميزين في التدريبات الحرفية، وتسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدي المشروعات الصغيرة، ومبلغ مالي.

وأضاف الداودي، أنه جرى تقديم ساعات طبية وكراسي متحركة لـ88 من ذوي الهمم، فضلا عن توزيع 400 فيزا لمستفيدي المشروع، في إطار الشمول المالي (مشروعات صغيرة – تدريبات حرفية – متطوعين – متدربين).

وتابع الداودي أنه جرى تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الأساسية إهداء من مؤسسة بنك مصر، تضمنت تسليم 325 لحافا لمستفيدي المشروع، و402 شنطة مدرسية، و800 شنطة وكرتونة غذائية، و780 طقم ملابس أطفال.

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