الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مواعيد انقطاع الكهرباء في قنا

الكهرباء
الكهرباء

ينتظر المواطنون في 9 مدن ومراكز مختلفة بمحافظة قنا، خلال الساعات الجارية، إعلان منطقة كهرباء قنا، خطة تخفيف الأحمال الجديدة، التي من المزمع الإعلان عنها عقب تجهيزها، بعد ان تم الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

الخطة التي ينتظرها المواطنون في محافظة قنا، يجري تجهيزها حاليًا من قبل المسؤولين عن مناطق الكهرباء في محافظة قنا، وذلك للإعلان عن مواقيت فصل التيار الكهربائي بالمناطق المختلفة بقرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا.

تعليق خطة تخفيف الأحمال في رمضان والعيد

وقررت الحكومة في شهر فبراير 2024، تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال بقنا على أن يكون موعد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، حسب جدول تخفيف الأحمال الجديد، حيث أنه من المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه هذا الجدول.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وفي محافظة قنا سيتم توزيع خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة على مختلف المناطق بقرى ومدن المحافظة، وذلك وفقًا للمواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتم توزيع خطة تخفيف الأحمال على مختلف المناطق بالمحافظة خلال الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، بحيث لا تزيد مدة تخفيف الأحمال عن ساعتين، وذلك فى قرى قنا ودشنا والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت وقوص ونقادة وقفط.

فيما تستثنى بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال وهي المناطق الحيوية والإستراتيجية التي بها مستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والسكة الحديد وأقسام الشرطة والمناطق السياحية.

مواعيد انقطاع الكهرباء في قنا مواعيد انقطاع الكهرباء قنا مواعيد فصل الكهرباء في قنا مواعيد انقطاع الكهرباء في قنا بعد العيد

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