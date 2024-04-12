الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط المتهم بقتل شقيقه بسبب المخدرات فى قنا

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على قاتل شقيقه في مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وأُخطِرَت النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، كشفت غموض مقتل شاب طعنًا بآلة حادة "مطواة"، في قرية الكرنك مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه يُدعى "ض" مدمن شابو وأراد أموالًا من والدته بالإكراه لشراء مخدرات فدافع شقيقه عن والدته ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شاب طعنًا بآلة حادة في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة.

قنا جثة أبوتشت امن قنا محافظة قنا

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