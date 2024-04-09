محافظ قنا يعلن جاهزية 3208 مساجد لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تجهيز ٣٢٠٨ مساجد بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن تجهيز ١٠٠ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأضاف الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي جرى تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، ومستعدة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بالإضافة إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الفطر، منوهًا بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار "جبر" إلى أنه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، كما سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

كان قد أعلن اللواء أشرف الداودي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم ومناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أي مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وشدد "الداودي" على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة "اللحوم، والأسماك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية، خاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد. كما وجّه محافظ قنا برفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.