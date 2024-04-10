الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد آداء صلاة العيد.. أغاني فلكلورية في شوارع محافظة قنا (صور)

اغاني
اغاني

شهدت مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الفرحة والبهجة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خرج الشباب في الشوارع، وتراقصوا على الأغاني في شوارع عديدة من أنحاء نجع حمادي. 

وشهدت الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة نجع حمادي، التواجد المكثف للعشرات من الشباب، وتشغيل الأغاني الفلكلورية عبر مكبرات الصوت والرقص عليها، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحات ومساجد الصلاة المختلفة بقرى ونجوع مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا. 

فيما كان قد أدى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وسط جموع من أهالى المحافظة، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب، والنائب العمدة مبارك عضو مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المصلين  من أهالى المحافظة.

واستمع محافظ قنا، والمصلون عقب انتهاء الصلاة لخطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ حجازى محمد امام المسجد والتى تحدث فيها عن ثمرات الصيام وأنه يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويدخل صاحبه من باب الريان في الجنة ويتشفع لصاحبه ويصلح صاحبه، ويشفي الجسد من المرض، ويقرب العبد إلى ربه حتى يبلغ تقوى الله، وحث المصلين على صلة الرحم وتحدث عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. 

وعقب انتهاء خطة العيد، تبادل محافظ قنا، وجموع المصلين التهنئة وسط فرحة عارمة من المواطنين، معربا عن أصدق تمنياته لهم بأن يكون عيدا سعيدا على الجميع، موجها التهنئة لجموع الشعب المصري ولأبناء محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل بأن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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