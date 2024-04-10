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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هشم رأسها.. القبض على قاتل زوجته في مركز دشنا بقنا

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهم بقتل زوجته ضربًا بالفأس في أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة على يد زوجها في أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع السيدة "ع" ربة منزل، في العشرينات من عمرها على يد زوجها "ج" في الأربعينيات من عمره هشم رأسها بـالفأس بسبب خلافات زوجية في أول أيام عيد الفطر المبارك في قرية السمطا مركز دشنا.

وجرى القبض على المتهم وأداة الجريمة المستخدمة، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا مركز دشنا محافظة قنا أخبار قنا

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