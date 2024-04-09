محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء نصها " يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من أهداف، حفظكم الله لمصر زعيما وقائدا لها".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وفي سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه وفدا من مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك وضم الوفد القمص أمونيوس فارس، والقمص أنطونيوس حلمى والقمص رويس نصر بالنيابة عن نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام قنا، عن اعتزازه وتقديره الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين.