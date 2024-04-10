الصعايدة يحتفلون بأول أيام عيد الفطر بركوب الخيل (صور)

شهدت شوارع محافظة قنا المختلفة، بجميع مدنها ومراكزها التسع، مظاهر احتفالية متنوعة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، كان من بينها ركوب الخيل.

وخرج الشباب والأطفال والكبار إلى الشوارع من أجل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في أول أيامه، خاصةً عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المختلفة التي حددتها مديرية الأوقاف في محافظة قنا، وذلك وسط أجواء احتفالية كبرى.

وزينت احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك شوارع مدن ومراكز محافظة قنا الرئيسية والفرعية، وسط تواجد مكثف لأصحاب الخيول الذين قاموا بتأجيرها للأطفال والشباب من أجل التنزه والاحتفال بالعيد المبارك.

وانتشر ركوب الخيل في شوارع محافظة قنا، حيث تعتبر عادة مستمرة وطقسا من طقوس الصعايدة خلال احتفالاتهم بعيدي الفطر والأضحي، خاصةً أن ركوب الخيل من بين أبرز العادات والتقاليد المتوارثة لدي أهالي محافظات الصعيد المختلفة.

كانت قد شهدت مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الفرحة والبهجة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث خرج الشباب في الشوارع، وتراقصوا على الأغاني في شوارع عديدة من أنحاء نجع حمادي.

وشهدت الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة نجع حمادي، التواجد المكثف للعشرات من الشباب، وتشغيل الأغاني الفلكلورية عبر مكبرات الصوت والرقص عليها، عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحات ومساجد الصلاة المختلفة بقرى ونجوع مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.