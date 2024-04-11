الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مقتل شاب على يد شقيقه بسبب المخدرات فى قنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، غموض مقتل شاب طعنًا بآلة حادة "مطواة"، في قرية الكرنك مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المجني عليه يُدعى "ض"  مدمن شابو وأراد أموال من والدته بالإكراه لشراء مخدرات فدافع شقيقه عن والدته ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شاب طعنًا بآلة حادة في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر المحضر وجاري تكثيف التحريات من قبل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

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