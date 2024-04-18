الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بحروق واختناق فى حريق مخبز بفرشوط

جثة
جثة

أصيب 3 أشخاص بحروق واختناق، اليوم الخميس، إثر حريق ضخم نشب داخل مخبز في شارع بورسعيد بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل مخبز في شارع بورسعيد مركز فرشوط، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من "ح. ص. ع"، يبلغ من العمر 45 عامًا، بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه واليدين، و"إ. ع. ع"، يبلغ من العمر 25 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس واليدين، إضافة إلى إصابة أمين من رجال الحماية المدنية بحالة اختناق.

وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتقرر نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وحصر الخسائر الفادحة التي تسبب بها الحريق داخل المخبز.

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