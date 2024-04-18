انتشال جثة طفل غرق في ترعة بفرشوط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، على جثة صغير بغد تغيبه غريق داخل ترعة في قرية الدهسة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة محمود.ط.أ، 4 أعوام، غريق داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط بعد تغيبه، تم انتشال الجثة من قبل الأجهزة الأمنية والأهالي لنقلها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.