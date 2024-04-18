وكيل "تعليم قنا" يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي

نظمت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، برئاسة عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، اليوم الخميس، حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

ومن جانبه، رحب عفت محمد وزيري مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، والأستاذ صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، وجميع السادة الحضور من قيادات المديرية، مؤكدا على أهمية الأنشطة التربوية والتى تعد المحرك الرئيسى والداعم للتعلم والذى يتفق ورؤية وزارة التربية والتعليم، وخطة التنمية المصرية المستدامة.. منوهًا أن المعرض شمل عدة أنشطة للطلاب والطالبات، مشيدًا بالمجهود المبذول فى المعرض.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية ومعارض الأنشطة، مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية لإدارة نجع حمادي التعليمية برئاسة رمضان حمدون، وموجهى الأنشطة والمعلمين والاخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز، والأداء الفعال والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي، مقدما شكره للطلاب والطالبات منفذي الفقرات والاستعراضات الفنية والرياضية.

وفى ذات السياق، أكد وكيل الوزارة، علي أنه استمتع بحضور الحفل الذى تم تحت إشراف قسم الخدمات التربوية، واستضافته "مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي"، ولهم كل الشكر والتقدير على المجهود المشرف والتنظيم المميز، للحفل والمعارض واظهاره فى أبهى الصور، موجهًا لقيادات إدارة نجع حمادي التعليمية من مدير عام الإدارة، مديرى مراحل ورؤساء أقسام وموجهين، الشكر والتقدير لجهودهم.

وقدم الطلاب فقرات واستعراضات رياضية، وفنية، خلال الحفل الفني، والذى تضمن أيضا عروضا مسرحية، وإلقاء الشعر وغيرها من الفقرات الفنية والاستعراضية الأخري.