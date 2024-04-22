الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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في اليوم الثاني لقوافل الشهادة الإعدادية.. استمرار المراجعات مع الطلاب قبل الامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قام الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتفقد فعاليات اليوم الثاني من القوافل التعليمية التي نظمتها المديرية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بداية من يوم أمس الأحد. زار الوكيل قاعات القوافل المجهزة في مدرستي التحرير الإعدادية بنين وجنوب قنا الإعدادية بنات، التابعتين لإدارة قنا التعليمية، والتي شارك بها المئات من طلاب المدرستين والمدارس المحيطة. حضر الزيارة الأستاذ أسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة، والأستاذ ياسر يوسف، مدير المتابعة بالمديرية، وهشام أبو بكر، مدير التعليم الإعدادي بإدارة قنا التعليمية، ورفاعي حسن، مدير مدرسة التحرير الإعدادية، ومحمود هاشم، مدير مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، وتوجيه العلوم بالإدارة.

وجه الوكيل بتوفير كافة التجهيزات التكنولوجية، مثل السبورات والميكروفونات، لتهيئة القاعات لاستقبال الطلاب وفق الجدول الموضوع من قبل كل إدارة تعليمية. كما وجه بامتداد عمل القوافل والمراجعات لخدمة الطلاب، وتخفيف عبء أولياء الأمور في المدارس ابتداءً من الأسبوع القادم وحتى قبيل امتحان الشهادة الإعدادية المقرر عقده في يوم ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤.

تجدر الإشارة إلى أن قوافل الشهادات الإعدادية بالإدارات التعليمية انطلقت في تسع إدارات تعليمية، وتوافد عليها آلاف الطلاب للاستفادة من علم وخبرة النخبة المنتقاة بعناية من معلمي المواد الدراسية المختلفة وخبراء المواد من التوجيه استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كان شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على تكثيف المتابعة الميدانية الدقيقة للمدارس ومراجعة استعدادها لأعمال الامتحانات، مع وضع خطة مرور شاملة تغطي كافة مدارس الإدارة بمراحلها وشقيها العام والفني. كما وجه مدير تعليم قنا إلى تفعيل دور التوجيه المالي والإداري في متابعة مشروع الوحدة المنتجة بالمدارس ومراعاة الدقة في مراجعة الفواتير والمبالغ المسددة لحساب المدرسة والمديرية والإدارة.

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